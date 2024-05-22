ياسمين صبري تلفت الأنظار في مهرجان كان السينمائي والجمهور يعلق.. (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء مشاركتها في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77.

ونشرت "ياسمين صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بدون أي تعليق.

ظهرت ياسمين بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل لامع باللون الأزرق الداكن مطرز بالمجوهرات.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أحلى من جورجينا"، "مظهرك لطيف"، "روح قلبي"، "أحلى ياسمينا"، "إيه الحلاوة ديه"، "حبيبتي ما شاء الله اناقة وجمال".

وقدمت الفنانة ياسمين صبري في رمضان 2024، مسلسل "رحيل"، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر، في أولى تجاربها لمسلسلات الـ 15 حلقة.

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