الحياة صعبة بدونك.. ناهد السباعي تُرثي والدها بكلمات مؤثرة في ذكرى وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيت الفنانة ناهد السباعي ذكرى وفاة والدها المخرج مدحت السباعي الذي توفي في 21 مايو عام 2014، وذلك بنشر صور قديمة تجمعهما معًا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ورثت ناهد السباعي، والدها، وكتبت: "10 سنوات مرت.. أفتقدك يا أبي، أفتقد روح الدعابة لديك، أفتقد حضنك، أفتقد طباخك، أفتقد حديثنا عن السينما أفتقد حبك".

وأضافت: "الحياة صعبة جدا بدونك، لقد كنت عمودي الفقري والحب الحقيقي في حياتي، اللهم اغفر لأبي وأرحمه وأدخله جنتك يا ارحم الراحمين".

وكانت آخر مشاركات ناهد السباعي بمسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد وعرض بموسم دراما رمضان الماضي.

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