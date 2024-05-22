شكرا لقرائتكم خبر عن دواعى السفر الحلقة 4.. كامل الباشا يتعلم إسبانى وتانجو من أجل نادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت داليا " دنيا وائل " تعليم القبطان إبراهيم " كامل الباشا " اللغة الإسبانية لانها كان يريد تعلمها من صغره، خلال أحداث الحلقة الرابعة، من مسلسل "دواعى السفر"، بعنوان " تانجو"، والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية.

وطلب من الدكتورة هدى " نادين" أن ترقص معه تانجو في حفلة العيادة ووافقت وبدأ على " أمير عيد " أن يعلمه رقص التانجو، ويوم الحفلة رقص معها بكامل لياقته والنشاط وصفق له جميع الحضور، و أبلغته هدى أن داليا بدأت صحتها النفسية تتحسن بسببه وأنها بدأت في حملتها للقضاء على الوحدة ووضعت الإعلانات في الشارع برقم القبطان إبراهيم.

وذهب على " أمير عيد" ليتحدث مع والده الراحل عند المقابر وأنه لن ينتحر حتى يطمأن على القبطان و نجلته سلمى، ليجد شقيقه يحضنه في المقابر، و تذهب شريفة " آية حلمى" لبيت القبطان و تترك له بعض متعلقات على بعد طلاقهما.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف و إخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.