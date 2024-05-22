شكرا لقرائتكم خبر عن وسط شائعات بالانفصال.. بن أفليك يرتدى دبلته أثناء تواجده بكاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمى بن أفليك وهو يرتدي دبلة زواجه أثناء تواجده في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، وسط تقارير تفيد بأنه وزوجته المغنية والنجمة العالمية جينيفر لوبيز يعانيان من مشاكل زوجية.

وشوهد أفليك، البالغ من العمر 51 عامًا، مع مجموعة من الأصدقاء حيث تناول أفليك العشاء في مطعم جورجيو بالدي الإيطالي الراقي في سانتا مونيكا.

وفي نفس اليوم، سارت لوبيز، 54 عامًا، على السجادة الحمراء بـ مفردها لحضور العرض الأول لفيلمها القادم Atlas، في بلازا توريو باركي سنترال في مكسيكو سيتي.

وارتدت لوبيز فستاناً أبيض بطول الأرض من كلوي مع كشكشة كبيرة وياقة عميقة، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت ترتدي خاتم زواجها.

لم يكن هذا هو الحدث الأول الذي تحضره لوبيز بمفردها، حيث تواجه هي وأفليك تكهنات بأن زواجهما في ورطة.

في يوم الاثنين الموافق 20 مايو الجارى، خرجت لوبيز بمفردها لحضور العرض الأول لفيلم الخيال العلمي من Netflix على المسرح المصري في هوليوود، ولم يكن أفليك حاضراً لأنه كان يصور فيلمه الجديد The Accountant 2.

انتشرت الشائعات بإن الأمور صعبة بين لوبيز وأفليك، اللذين تزوجا في عام 2022 بعد إحياء علاقتهما الرومانسية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقال مصدر لمجلة PEOPLE إن زواجهما "ليس في أفضل مكان في الوقت الحالي".



بن أفليك