"القيصر يوجه رسالة لجمهوره".. كاظم الساهر يعاصر انتعاشة فنية بجولاته الغنائية

ياسر رشاد - القاهرة - وجه المطرب كاظم الساهر رسالة لجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي، معبرا عن سعادته لرؤية محبيه وجهاً لوجه أثناء جولته الفنية فى مختلف البلدان العربية، قائلاً: قرّب الله أيّام اللقاء، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام".

كاظم الساهر



نشر كاظم الساهر عن رسالة لجمهوره ومحبيه قبل انطلاقة جولته الغنائية التي يبدأها بدبي مرور بمصر ويختمها ببيروت، معلقاً: "لا تتخيلوا مدى شوقي للقائكم وجهاً لوجه، في عالم الواقع لا العالم الافتراضي وحسب، قرّب الله أيّام اللقاء".

كاظم الساهر

يعاصر النجم كاظم الساهر انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية، حيث يستعد لإحياء مجموعة متنوعة من الحفلات الغنائية المرتقبة، في دول الإمارات ومصر ولبنان.

كما يستعد كاظم الساهر لتحضيرات حفله الغنائي في مدينة دبي الإماراتية، مساء غد الخميس الموافق 22 مايو، كذلك إحياء حفل غنائي في مصر بمنطقة هرم سقارة، يوم الجمعة الموافق 28 يونيو.

كاظم الساهر

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر

وجاءت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر، بين الفئات السعرية التالية: (25440 جنيها، 26400 جنيه، 27360 جنيها، 28320 جنيها، 29280 جنيها، 30240 جنيها، 31200 جنيه، 32160 جنيها). كما وضعت الشركة المنظمة بعض الشروط لدخول الحفل ومنها "عند دخول أقل من21 عاماٌ وعدم دخول "السناجل".

يقدم كاظم الساهر كوكبة مميزة ومتنوعة من أغانيه القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور، ومنها: "المحكمة، أشكيك لمين، المستبدة، أنا وليلي، هل عندك شك، أحبيني بلا عقد".