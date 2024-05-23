شخصية شيري عادل في مسلسل "الوصفة السحرية"

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك الفنانة شيري عادل فى مسلسل “الوصفة السحرية” بشخصية دينا المتزوجة من مالك الذى يجسد دوره الفنان عمر الشناوى خلال أحداث العمل المكون من 45 حلقة، والذي من المقرر عرضه على شاشة قناة DMC بدءاً من يوم السبت الموافق 8 يونيو فى تمام الساعة 8 مساءً.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل فى دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف؛ لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال المسلسل

المسلسل يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

وكانت شاركت شيري عادل مؤخرًا كضيفة شرف خلال مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب ونيكولا معوض وميرنا نور الدين، وإخراج بيتر ميمي، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2024، حيث ظهرت خلال أحداث الحلقة الأخيرة، وجسدت دور ابنة حسن الصباح.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.