محمد رمضان يحيي حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد النجم محمد رمضان، لاحياء حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي المقرر إقامته يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء..

ومن المقرر أن يقدم "رمضان" باقة من أغانيه المتنوعة ليلهب بها آهات جمهور المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكانت قناة النادي الأهلي كشفت مساء اليوم الأربعاء، اتفاق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مع النجم محمد رمضان لـ إحياء حفل مباراة الأهلي والترجي.

يذكر أن، التعادل السلبي حسم لقاء الذهاب في رادس بين الأهلي والترجي.

ويتطلع الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على أرضه ووسط جماهيره من أجل حصد النجمة السمراء رقم 12 في تاريخه.

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