هنا الزاهد تظهر بفستان قصير بشوارع "كان".. والجمهور يعلق (صورة وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها من مدينة "كان" بفرنسا.

ونشرت هنا، صورة وفيديو في شوارع "كان"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح من مدينة كان".

وظهرت هنا الزاهد بفستان قصير بشوارع مدينة كان بفرنسا، خطفت من خلاله الأنظار إليها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " النجمة الأكثر جمالا" ، "ربنا يحفظك"، "كاريزما" ، "كل يوم بتحلوي" ، "القمر" ،"إيه الجمال ده" ، "جمال ورشاقة".

وكانت آخر أعمال هنا الزاهد مسرحية "تيييت" ودارت أحداثها في إطار كوميدي حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجري حياة الأستاذ ووجهات نظره.

مسرحية "تييت" بطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وعدد من الفنانين، وعرضت على مسرح بكر الشدي ضمن حفلات موسم الرياض.

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