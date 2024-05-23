بالصور.. سارة سلامة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار، وشاركت جمهورها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت سارة عددًا من الصور، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجول مرتدية بنطال جينز وقميص توب مكشوف البطن.

وتفاعل جمهور السوشيال ميديا معها، وجاءت التعليقات كالتالي: "مختلفة في كل حاجة"، "بحب ملامحك"، "أبيض على أبيض"، "الجميلة"، "الحلويات"، "زي القمر".

يذكر أن، سارة سلامة انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "نقطة سوداء" الذي تشارك في بطولته مع أحمد فهمي، والمقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة.

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