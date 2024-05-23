لعشاق الـ wwe.. تركي آل الشيخ يعلن موعد مباريات "سماك داون" في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن إقامة مباريات كبرى ضمن عروض "سماك داون"، برعاية اتحاد المصارعة العالمي "WWE".

ونشر "تركي آل الشيخ"، فيديو ترويجي لأبطال المصارعة، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "ينتظركم حدث قوي مع أبطال المصارعة في WWE، بطولة سماك داون بجدة في سوبردوم يوم 24 مايو".

يذكر أن "تركي آل الشيخ" كشف مؤخرًا عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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