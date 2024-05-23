بسبب التجاعيد.. هيفاء وهبي تتصدر التريند بعد صورها في "كان" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، التريند بعد ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام.

وأثارت إطلالة "هيفاء" بمهرجان كان، تفاعلا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها بملامح تجاعيد على وجهها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "علامات الكبر واضحة جدا" ، "كبرت وشد واضح كثير في وجه هيفاء" ، "لا عمليات التجميل بتنفع" ، "التجاعيد مبينه" ، "ليت الشباب يعود يوما" ، "قمر الحلوين" ، "حلوة يا هيفاء" ، "الجمال".

وشهد مهرجان كان السينمائي العديد من الفاعليات السينمائية والعروض العالمية الأولى أبرزها فيلم "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا والذي يمثل عودته للمهرجان الأشهر في العالم بعد غياب سنوات.

وذلك إلى جانب العرض العالمي الأول لأحدث أفلام النجم نيكولاس كيدج بعنوان "The Surfer"، كما تم عرض الفيلم المصري "رفعت عيني إلى السماء" وسط احتفاء الجمهور بالفيلم.

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