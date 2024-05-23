ياسمين صبري أنيقة في "كان" وهدى الإتربي بـ "التايجر".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين لها وهي تحمل جواز سفر دولة مونتينيجرو (الجبل الأسود).

ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، صورة تجمعها بوالدها الفنان أحمد زاهر، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ويجز

وجه مغني الراب ويجز، التهنئة إلى صديقته الفنانة أسماء جلال بمناسبة عيد ميلادها الـ 29.

هيفاء وهبي

حرصت الفنانة هيفاء وهبي، على حضور فاعليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام، وظهرت بإطلالة أنيقة.

ناهد السباعي

أحيت الفنانة ناهد السباعي، ذكرى وفاة والدها المخرج مدحت السباعي الذي توفي في 21 مايو عام 2014، ونشرت صورا قديمة تجمعهما معا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

هدى الإتربي

نشرت الفنانة هدى الإتربي، صورا خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية وظهرت مرتدية إطلالة بـ "التايجر"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء مشاركتها في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77.

صبا مبارك

تألقت الفنانة صبا مبارك، بإطلالة غير تقليدية، خلال حضورها فاعليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77.

سارة سلامة

خطفت الفنانة سارة سلامة، الأنظار إليها، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرتها عبر حسابها على إنستجرام.

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، بفستان قصير خلال تواجدها بشوارع مدينة "كان" بفرنسا، وذلك عبر حسابها حسابها على إنستجرام.