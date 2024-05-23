بعد طلاقها.. أحدث ظهور لـ جوري بكر مع ابنها (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها مع ابنها "تميم"، وذلك بعد انفصالها عن زوجها.

ونشرت جوري، الفيديو الذي ظهرت فيه مع ابنها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عمري كله معاك".

كانت جوري بكر قد أعلنت طلاقها منذ أيام قليلة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.. تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا يوفق الجميع".

وأضافت: "وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

يذكر أن جوري بكر احتفلت بزواجها في مارس 2023 على شاب من خارج الوسط الفني، لترزق منه بطفل أسمته "تميم"، ثم أعلنت انفصالها في مايو 2024.

كانت آخر أعمالها الفنية مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي.

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