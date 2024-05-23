بعد عرض الحلقة الأخيرة.. كيف تفاعل الجمهور مع مسلسل "البيت بيتي 2"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عرضت منصة "شاهد" الحلقة الأخيرة للجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي، والمكون من 10 حلقات، بطولة النجم كريم محمود عبدالعزيز، والفنان مصطفى خاطر.

وتفاعل جمهور التواصل الاجتماعي مع المسلسل، مطالبين بتصوير جزء ثالث، أو عرض المسلسل مكون من 30 حلقة بدلًا من 10 حلقات فقط.

بدأت أولى حلقات مسلسل البيت بيتي 2، بعرض شكل الحياة التي أصبح عليها (كراكيري) كريم محمود عبدالعزيز، و(بينو) مصطفى خاطر، بعد الميراث الكبير الذي حصلوا عليه في الجزء الأول من المسلسل.

واشتعلت أحداث مسلسل البيت بيتي 2، ودخل "بينو وكراكيري" في صراع جديد مع الأرواح والعفاريت في الفندق المهجور، ومحاولة فك لغز وكشف سر المقبرة الفرعونية.

وبعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل البيت بيتي2، جاءت التعليقات كالتالي: "خسارة مسلسل عالمي زي ده 10 حلقات بس"، "احنا نطالب بجزء تالت بسرعة"، "روحوا بقى حضرولنا جزئين تانيين"، "مينفعش تعملوا جزء تالت فيه ٣٠ حلقة"، "المسلسل جامد أوي.. الجزء الأول والثاني كمان"، محتاجين أجزاء كتير.. المسلسل جميل جداً"، "مش عايزينه يخلص ده بيشيل الهم عن القلب".

وشارك كريم عبدالعزيز متابعيه، صورة سيلفي مع الفندق المهجور، وجاءت التعليقات كالتالي: "خسارة آخر حلقتين احنا عايزين أجزاء كتير بجد أنا بموت ضحك"، "أحلى كريم مش عايزاه يخلص، هتوحشنا ياكراكيري، أحلى مسلسل".

مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، أحمد بدير، سامي مغاوري، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

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