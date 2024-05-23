شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا فى سهرة طرب على المسرح الكبير الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات الثقافة المصرية الهادفة لصون التراث الإبداعي بمختلف صوره تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة والنصف مساء غد الجمعه 24 مايو على المسرح الكبير.



حفل ريهام عبد الحكيم

يتضمن البرنامج فاصلين تحيى الثانى النجمة ريهام عبد الحكيم بباقة من أشهر أعمال الطرب العربى، أما الأول يضم مختارات من مؤلفات الزمن الجميل منها ياحبيبتي يا مصر، سلامات ياحبايب، عايز جواباتك، فاتت جنبنا ، موسيقى من غير ليه وغيرها أداء حسام حسنى ، أجفان ومؤمن خليل .

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة .