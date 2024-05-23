شكرا لقرائتكم خبر عن سبعة أفلام للشباب في "خميس السينما".. اليوم بمركز الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار خطة وزارة الثقافة في دعم الموهوبين فنيا.. يعرض برنامج "خميس السينما"- الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافي برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش- مجموعة من الأفلام القصيرة الروائية والتسجيلية، وهي: "وهم الضباب، وثالثهما، من غير معاد، مرفوض، خوف، ورق البردي وأم كلثوم" وذلك في السابعة مساء اليوم (الخميس 23 مايو)، بسينما مركز الإبداع الفني.

خميس السينما

يعقب عروض الأفلام ندوة مع صناع الأفلام والجمهور عن سمات الفيلم الروائي والتسجيلي.

كان برنامج (خميس السينما) قد بدأ نشاطه في يناير الماضي تحت إشراف الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، لعرض أفلام سينمائية متنوعة من حيث النوع، المدة الزمنية، والقضايا المختلفة، ويستهدف تقديم أهم التجارب الفنية السينمائية الشبابية المستقلة، ومناقشة صناعها سواء كانوا محترفين أو هواة