نجت من موت محقق.. تيسير فهمي تتعرض لحادث سير مروّع! (صورة)

كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2024 02:18 صباحاً - كشفت الفنانة تيسير فهمي عن نجاتها من حادث سير، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

ونشرت تيسير فهمي صورة للأضرار التي لحقت بسيارتها، وكتبت: ” قدر الله وما شاء فعل”، وحرص متابهوها على تمنى السلامة لها.

تيسير فهمي تتعرض لحادث سير

وكانت تيسير فهمي تحدثت مؤخرا عن غيابها عن الساحة الفنية، مؤكدة أن هذا الأمر لا يرجع لأسباب دينية.

عودة تيسير فهمي للظهور

بعد غياب دام 13 عامًا عادت الفنانة المصرية تيسير فهمي، للمشاركة في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية .

واستطاعت الفنانة المصرية تيسير فهمي أن تجذب الأنظار بظهورها في المهرجان الفني بدورته الـ13 والذي يحمل اسم المخرج الكبير خيري بشارة.

وشاركت تيسير فهمي في ندوة حول “سينما المرأة” والتي ضمت، المخرجة شويكار خليفة، والفنانة سحر رامي، وأدارتها المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.

كان حضور تيسير فهمي بصفتها واحدة من بطلات أفلام خيري بشارة، ولفتت الأنظار بحديثها وظهورها بعد غياب طويل، وقالت إنها سعيدة بالتواجد بالمهرجان، وإنها غائبة عن الفعاليات الفنية منذ 13 عاما.

وتطرقت في حوارها إلى دورها في فيلم “العوامة 70” للمخرج خيري بشارة، مؤكدة أن العمل مع خيري بشارة ممتع جدا، وأن الفيلم كان يناقش مشاكل الشباب، موضحة أن صناع الإبداع قادرون على إنصاف المرأة، وعليهم إلقاء الضوء على كفاح المرأة الفلسطينية.

من هي تيسير فهمي؟

ولدت الفنانة تيسير فهمي في 15 مايو/ أيار 1955، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، وكانت بدايتها من خلال الشاشة الصغيرة، والتي قدمت من خلالها عددا كبيرا من المسلسلات منها “العقاب، والغضب”.

وبعد ذلك انتقلت إلى شاشة السينما، وقدمت من خلاها ما يقرب من 50 فيلما أبرزها “يمين طلاق، صيد الحيتان، دسوقي أفندي في المصيف، العوامة 70، شباب تحت العشرين، التوت والنبوت”.

لم تصل تيسير فهمي في السينما إلى مربع البطولة، ولكنها تفوقت في الدراما التليفزيونية، وتحملت عبء البطولة المطلقة في عدد كبير من المسلسلات منها “أماكن في القلب، أبناء ولكن، الهاربة”.

الخليج 365

الخليج 365

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