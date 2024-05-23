خالد الصاوي يوجه رسالة لسيدة تدعو له أمام الكعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان خالد الصاوي، رسالة إلى أحدى السيدات التي دعيت له أمام الكعبة المشرفة من خلال أدائها مناسك العمرة.

ونشر "الصاوي" مقطع الفيديو، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "السيدة الرائعة والدة أخي احمد عفيفي من شباب الانتاج المحترمين بجد، ماقابلتهاش إلا عبر دعوتها لي لله في لله ، تأثرت حتى الدمع شكرا يا أمي".

وشارك خالد الصاوي، في مسلسل "صدفة" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة النجوم ريهام حجاج، عصام السقا، ميار الغيطى، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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