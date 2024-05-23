شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد إعادة عرض مسلسل "حق عرب" على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ قناة الحياة يوم السبت المقبل إعادة عرض حلقات مسلسل " حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي على شاشتها، وذلك بعد عرض العمل لأول مرة في شهر رمضان الماضى بشكل حصرى على قناة ON وتحقيقه نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً على السوشيال ميديا.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي "أحمد العوضى"، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولي" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.

وتم تكريم أبطال مسلسل حق عرب من وزيرة التضامن الدكتورة نيڤين القباج، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان،خلال حفل إطلاق نتائج المرصد الإعلامي وتكريم الأعمال الفائزة بجائزة اختار حياتك دراما رمضان بحضور المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية