"الدوري الهندي" هدد حياة نجم هوليوود.. آخر تطورات حالة شاروخان الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - غادر النجم العالمي شاروخان المستشفى بعدما استقرت حالته، بسبب تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، حيث خضع لعدد من الفحوصات الطبية، وإجراء إسعافات أولية بعد إصابته بضربة شمس قوية، نتج عن ارتفاع درجة الحرارة والتى تجاوزت 45 درجة مئوية.

شاروخان



استقرت حالة شاروخان الصحية، وخضوعه عدة ساعات تحت الملاحظة الطبية، والاستعانة بالمحاليل اللازمة، لعدم قدرته على تحمل الحرارة المرتفعة.

أسباب الأزمة الصحية لـ شاروخان

تواجد شاروخان يشاهد فى الساعات الماضية يستمتع بمشاهدته لمباراة بـ الدوري الهندي الممتاز، ومتابعة فريقه المفٌضل، ولكنه استمر لوقت طويل مما أثر عليه سلبيًا وتعرض للاغماء داخل الملعب.

شاروخان

تفاصيل أزمة شاروخان الصحية

أصيب شاروخان بضربة شمس قوية سببت له حالة من الإغماء بعدما ارتفعت درجة حرارة جسمه بشكل كبيرة، مما أدى إلى نقله لأحد المستشفيات

ويتلقى شاروخان حاليا الرعاية الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة.

شاروخان

آخر أعمال شاروخان

وكان شاروخان قد شارك بدور البطولة في فيلم DUNKIN مع عدد من النجوم أبرزهم تابسي بانو، فيكي كوشال، أنيل غروفر، فيكرام كوشر، ساتيش شاه، بومان إيراني، جيرمي ويلر، كريس كاي، جوفيند بهانا، ومن تأليف وإخراج راجكومار هيران والذي سبق عرضه لأول مرة في ديسمبر2023.