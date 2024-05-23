شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان إيزيس لمسرح المرأة يختتم دورته الثانية بحضور إلهام شاهين وسلوى محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة دورته الثانية والتي تحمل اسم الفنانة الراحل عايدة عبد العزيز، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وبحضور النجمة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان، والفنانة سلوى محمد علي، والسفيرة مشيرة خطاب ، ولفيف من الفنانين العرب والأجانب والمصريين.

وبدأ الحفل الذي تقدمه الإعلامية والفنانة سالي سعيد، بفقرة غنائية، أعقبها عرض بعض الصور النادرة للفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، والذي قد أهداها نجلها لإدارة المهرجان، ثم بعد ذلك فيلم قصير يعرض أهم فاعليات الدورة الثانية.

يذكر أن الدورة الثانية من المهرجان عقدت الثانية فى الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ مايو الجاري، بمشاركة ١٢ فرقة مسرحية من ٧ دول مختلفة فى أنحاء العالم.

تنظم مهرجان إيزيس مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة، ويدعمه عدد كبير من الشركاء: المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية ، والمركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي الإسباني، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي النمساوي، ومعهد جوتة الألماني، وستوديو عماد الدين، ومكتبة القاهرة الكبرى، ومؤسسة سامي أمين، وكالتوجراف وإعلام دوت كوم.