شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح من أمير عيد في العلاقات العاطفية بمسلسل دواعى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن قابل على " أمير عيد " شريفة " آية حلمى" طليقته في السوبر ماركت مع القبطان إبراهيم " كامل الباشا" خلال أحداث الحلقة الثالثة، من مسلسل "دواعى السفر"، بعنوان الحب وأشياء أخرى، والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية.

وعند ذهابهما إلى المنزل جلسوا في المدخل و سأله القبطان إبراهيم مين شريفة، ليرد على، قائلا:" اتعرفت عليها و أنا بشتغل وتزوجنا من 7 سنين واطلقنا من سنة و3 نصائح في العلاقات العاطفية توعد حد بحاجة و أنت مبسوط، تأخذ قرار وأنت مضايق، وترد على سؤال وأنت غضبان، وعدتها أنى بحبها والدنيا حلوة وخدت قرار اتزوجها وأنا متضايق، ولما سألتني بتحبنى ورديت لا كنت غضبان ومش طايق حاجة في حياتى، دلوقتى عادى ومش هحس بذنب أنها مش عارفه تعيش من غيرى".

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف و إخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.