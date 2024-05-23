شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش: المطرب الناجح من يمتلك كاريزما خاصة يخترق بها قلوب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم اللبناني رامي عياش، ضيفًا على برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله وفى لقائه قال عياش إن المطرب الناجح ليس شرط أن يكون يتميز بصوت جيد، ولكن الذى يمتلك كريزمة خاصة يستطيع أن يخترق قلوب الجمهور في كل مكان.

وكشف عياش لأول مرة عن جمعية عياش للطفولة التي يتولى أمرها هو وجميع عائلته منذ أكثر من 14 عامًا وتضم 2000 طفل يتم دعمهم ماليًا حتى يتعلموا ويصبحوا داعمين لوطنهم، كما كشف سبب اتجاهه لبيزنس الكافيهات والمطاعم حيث قال إنه يعشق "الأكل" لذلك اتجه إلى هذا البيزنس وأنه يحب الأكل المصرى رغم أنه يتسبب في زيادة وزنه.

يذكر أن يشارك النجم اللبناني رامى عياش في حفلات مهرجان موازين، الذى ستبدأ فعالياته في الفترة الممتدة ما بين 21 و29 يونيو المقبل، ويلتقى عياش بجمهوره المغربى يوم الجمعة الموافق 28 يونيو المقبل على مسرح النهضة بمدينة الرباط، ويقدم رامى باقة مميزة من أغانيه التى اشتهر بها فى الوطن العربى منها "الناس الرايقة ومبروك وغيرها من الأغانى المميزة