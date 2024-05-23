شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. مي سليم تتعرض لحادث سير وتنجو بأعجوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ميس حمدان عن تعرض أختها مي سليم لحادث سير، ونجاتها منه بأعجوبة، مطمئنة الجمهور على صحتها من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ميس حمدان صورة لسيارة مي وهي محطمة، معلقة عليها: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجى مي من حادثة جامدة بسبب سواق مهمل، ضربهم وجري، هي بخير ودا أهم حاجة، بس بعض سواقين التريلات والمكروباصات بيبقوا نازلين ينتحروا، ومبيهمش أرواح الغير، حسبي الله ونعم الوكيل ".



يذكر أن مي سليم تعرضت لحادث سير آخر في مايو الماضي على الطريق الدائري.

و يعرض لها حاليا في السينمات فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي تشارك في بطولته بجوار كل من: أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة.



