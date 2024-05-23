شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيخ ينتهى من تصوير فيلمه الجديد Run بعد شخصية برزك أميد في الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان المصرى العالمى سامى الشيخ من تصوير مشاهده في الفيلم الجديد Run، الذى تم تصويه بالكامل في بلدة باسكا، في كرواتيا، على أن يتم الإعلان قريب عن موعد طرح العمل عالميا، وذلك بعد أن شارك الشيخ في موسم دراما رمضان 2024، بشخصية برزك أميد في مسلسل الحشاشين أمام النجم كريم عبد العزيز، ومن إخراج دكتور بيتر ميمى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

وسيقدم الشيخ شخصية إدريس، سائق المركب، الذى يواجه بعض الصعوبات مع وصوله لإيطاليا، والذى ستقلب مسار حياته فى العمل.

وبدأ تصوير فيلم Run في أبريل الماضى في جزيرة كرك الكرواتية، ويتتبع الفيلم قاربًا يحمل مهاجرين من دول أفريقية مختلفة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، وعندما يفقد القارب اتجاهه ويخرج عن مساره، تتحول الأمور إلى أعمال عنف حيث يلوم المهاجرون المهربين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها الشيخ في فيلم عالمى، حيث ظهر في مجموعة من الأعمال المهمة منها Transformers: Dark of the Moon، American Sniper، S.W.A.T.، وغيرها من الأعمال.

على أن يوجه المخرج العالمى أوي بول عدسته نحو أزمة المهاجرين المتنامية في أوروبا من خلال فيلم الإثارة المرتقب "Run".

بعد وصولهم أخيرا إلى الشاطئ، يحاول الركاب اليائسون التهرب من الشرطة ويتمكن عدد قليل منهم من الفرار. يركز الفيلم على القصص الفردية للمهاجرين والسكان المحليين والسياح على مدار اليوم حيث تؤدي إلى تصعيد عنيف.

يقوم ببطولة فيلم Run مع الشيخ كل من دانييل سولي ("The Deuce" و"House of Cards") وكريستين رينتون ("First Shift" و"Sons of Anarchy") ومحمد قيسي ("Kickboxer").

"Run" من تأليف وإنتاج وإخراج بول، الذي عمل أيضًا مع رينتون وسولي في أحدث أفلامه، وهو فيلم الجريمة في مدينة نيويورك "First Shift".