مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّقت الفنانة مي سليم على الأنباء التي انتشرت خلال الفترة الماضية عن زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي، والتي راجت أكثر عقب ظهورهما معاً في العرض الخاص لفيلم “بنقدّر ظروفك”، والذي بدأ عرضه في دور السينما أخيراً، حيث حضرا الى مكان العرض في سيارة واحدة، وكانا يمسكان بأيدي بعضهما حتى قاعة العرض.

وقالت مي في تصريحات صحفية: “لم أتزوج أحمد الفيشاوي، والناس فهمت غلط عندما شاهدوا صوري معه بفستان الزفاف في كواليس الفيلم”.

وعن ظهورهما معاً في العرض الخاص للفيلم، قالت: “أحمد إنسان مجتهد ويعشق عمله وتجمعني به علاقة أخوّة وصداقة قوية وتشرّفت بالعمل معه”. وأضافت: “هو شخص مريح في التعامل وليس مغروراً أو متكبراً، بل على العكس هو متعاون مع كل مَن حوله ولا يستأثر بالمشاهد أو الإفيهات لنفسه، وكنت أحب الذهاب الى الكرفان الخاص به لأنه دائماً مليئ بالطعام، وهو شخص كريم وصريح”.

وعن أسباب مشاركتها في فيلم “بنقدّر ظروفك”، قالت مي سليم: “أجسّد شخصية فتاة طيبة و”جدعة” في الفيلم، وهو ما جذّبني للمشاركة فيه، خاصة أنني قدّمت في الموسم الرمضاني الماضي 2024 شخصيات شريرة”.