منة شلبي تعود إلى المنافسة في رمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض الفنانة منة شلبي سباق دراما رمضان المقبل بعمل كوميدي من 15 حلقة، وذلك بعد احتجابها عن شاشة التلفزيون في موسم رمضان الماضي واكتفائها بتقديم مسلسل إذاعي.

وكان آخر أعمال منة، مسلسل “تغيير جو”، الذي عُرض ضمن المنافسة الرمضانية لعام 2023.

وسوف تبدأ منة التحضيرات الخاصة بالمسلسل فور انتهائها من تصوير فيلم “فرقة الموت” الذي يشاركها في بطولته الفنانان أحمد عز وآسر ياسين.

وكانت منة شلبي قد احتفلت منذ أيام مع فريق عمل فيلم “الهوى سلطان” بالانتهاء من تصويره، استعداداً لعرضه في دور السينما في موسم الصيف المقبل.

ونشرت الشركة المنتجة للفيلم على صفحتها الخاصة في “إنستغرام” مجموعة صور من الاحتفال ظهر فيها أبطال الفيلم: منة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى فنّيي التصوير والديكور والمونتاج.

فيلم “الهوى سلطان” هو بطولة: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج أحمد فهمي وهاني نجيب.