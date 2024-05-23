بعد “جوازة توكسيك”.. ليلى علوي تتفرغ لـ”المستريحة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت الفنانة ليلى علوي من تصوير دورها في فيلم “جوازة توكسيك”، وهو ثالث تعاون لها مع الفنان بيومى فؤاد، بعد فيلمَي “ماما حامل” و”شوغر دادي”، ومن المقرر أن يدخل العمل مرحلة المونتاج لتحديد موعد عرضه في دور السينما المصرية والعربية.

وبانتهاء تصوير “جوازة توكسيك”، تتفرغ ليلى علوي لتصوير فيلمها الجديد “المستريحة” وذلك بعد تأجيل تصويره لحين انتهائها من ارتباطاتها الفنية.

فيلم “جوازة توكسيك” هو بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، هيدي كرم، وملك قورة، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب تجمع بين “فريدة” و”كريم”، وقد بدأت بسوء تفاهم بينهما في دبي، ثم تشهد صراعات بعد عودتهما إلى مصر، بسبب تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية… فهل تنتهي رحلة الثنائي بالزواج الذي يحلمان به؟