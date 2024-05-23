محمد رمضان نجم حفل نهائي بطولة إفريقيا لكرة القدم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان محمد رمضان أنه سوف يحيي حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته على ستاد القاهرة، السبت المقبل الموافق فيه 25 أيار (مايو) بين الأهلي والترجّي التونسي.

وسوف يقدّم رمضان في الحفل باقة من أجمل أغانيه، ولوحات استعراضية يحبّها جمهوره.

ويأتي إحياء محمد رمضان حفل نهائي البطولة الإفريقية بناءً على اتفاق أبرمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” معه لتقديم فقرته الغنائية قبل مباراة الأهلي والترجّي على ستاد القاهرة.

وفي جانب آخر، يعكف الفنان محمد رمضان حالياً على الانتهاء من تصوير فيلم “أسد أسود”، والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام صيف 2024، كما يحضّر لمسلسله الرمضاني المقبل 2025، بعد غيابه عن السابق الماضي، حيث كان آخر أعماله الدرامية مسلسل “جعفر العمدة”، الذي عُرض ضمن موسم رمضان 2023، وشاركه في البطولة عدد كبير من النجوم، بينهم: هالة صدقي وزينة وأحمد داش ومي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي وأحمد فهيم ومنذر رياحنة وعصام السقا وطارق النهري، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو مهاب طارق.