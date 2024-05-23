محمد إمام يعيد والده إلى السينما.. مفاجأة لجمهور الزعيم في فيلم “اللعب مع العيال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الشركة المنتجة لفيلم “اللعب مع العيال” للفنان محمد إمام البرومو التشويقي الثاني للعمل، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، لينافس بقوة بين الأفلام المعروضة في دور السينما.

وظهر محمد إمام في البرومو وهو يعيد تقديم مشهد شهير لوالده الفنان عادل إمام من فيلم “عريس من جهة أمنية”، يظهر فيه على شاطئ البحر وسط عدد من الفتيات الجميلات وهن يرتدين المايوهات البكيني، وهو المشهد نفسه الذي ظهر به نجله محمد في فيلم “اللعب مع العيال” مع بعض الاختلافات البسيطة، وإن كان الإطار العام للمشهد واحداً، حيث ظهر على شاطئ البحر بملابس تشبه تلك التي ارتداها والده وهو يرقص مع عدد من الفتيات بالمايوهات.

كما ظهر في البرومو في حفل زفافه إلى الفنانة ويزو، ولكن أثناء الحفل يتعرض لموقف محرج بعد سقوط العروس عليه أثناء رقصهما.

وكان محمد إمام قد روّج للفيلم من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” بنشر البوستر الرسمي للفيلم للإعلان عن عرضه في عيد الأضحى المقبل، في مصر والدول العربية. وعلّق على البوستر بقوله: “توكّلنا على الله… “اللعب مع العيال” عيد الأضحى إن شاء الله في كل الوطن العربي”.

وكان صنّاع الفيلم قد انتهوا من تصوير مشاهده، استعداداً لعرضه في دور السينما، ليدخل منافسة شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى المبارك.

وتم تصوير مشاهد الفيلم في أحد استوديوهات المريوطية، وقد أوشك المخرج شريف عرفة على الانتهاء من عملية مونتاج هذه المشاهد، ويصبح بعدها الفيلم جاهزاً للعرض تجارياً.

يُشار إلى أن أحداث فيلم “اللعب مع العيال” تم تصويرها في خمس محافظات مختلفة، هي: البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة، وفي العديد من الأماكن النائية في تلك المحافظات، وتحديداً في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، واستمر التحضير للفيلم وتصويره حوالى ستة أشهر.

ويشارك محمد إمام في بطولة الفيلم كلٌ من: أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، ومصطفى غريب…، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.