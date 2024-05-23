"مظهر غير لائق".. يدخل أحمد الفيشاوي تريند "إكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخل النجم أحمد الفيشاوي، قوائم تريند موقع "إكس"، بعد انتشار مقطع فيديو من العرض الخاص لأحدث أفلامه "بنقدر ظروفك".

النجم أحمد الفيشاوي، ظهر في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع فيسبوك، و"إكس" وهو في حالة غير طبيعية، ويترنح.

وتعرض الفيشاوي، لانتقادات من طريقة ظهوره، وجاءت التعليقات كالتالي: "مظهر غير لائق لأحمد الفيشاوي، شارب وعميان، هما دول القدوة"، و"معرفش البني آدم ده بيعمل في نفسه كده ليه، ليه يا أحمد يا فيشاوي".

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة: أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ سمير النيل، وﺇﺧﺮاﺝ أيمن مكرم.