بعد اتهامها بإهانة الأمن اللبناني.. تعرف على موعد حفل أصالة في بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، هجوم حاد على المطربة أصالة، وتوعدتها بالقبض عليها، حال محاولتها دخول لبنان.

الإعلامية نضال الأحمدية، عبر صفحة مجلة الجرس، التي ترأس تحريرها، نشرت في موقع "إكس"، وكتبت: "حين تصل أصالة نصري إلى مطار بيروت سيلقى القبض عليها للتحقيق والتوقيف، هذا وعد".

وأضافت: "ثم سأطالب بمحاكمتها لأنها أهانت الأمن اللبناني واتهمته بأنه زج المخدرات في حقيبتها، بعد الآن لن نسكت ولن نسمح لجراحنا أن تتقيح، كنت تناسيت وسامحت لكن طالما تحقروني بواسطتها وطالما أنها تلتزم الصمت فوجب محاكمتها".

المطربة أصالة، من المقرر أن تقدم حفل غنائي، مساء السبت 10 أغسطس في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويأتي الحفل المقرر أن تقدمه أصالة، بعد 7 سنوات، من أزمة احتجازها في يونيو 2017، خلال تواجدها في مطار بيروت، بدعوى العثور بحوزتها على كمية من الكوكايين ، قبل أن يتم السماح لها بالسفر إلى تركيا، فجر اليوم التالي،