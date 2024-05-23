شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان.. بالشموع وبلغة الإشارة الجمهور يحتفل بعيد ميلاد نمبر وان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الخميس، عيد ميلاد النجم محمد رمضان، والذي حرص جمهوره على تهنئته بعيد ميلاده من خلال خاصية استوري، ليقوم محمد رمضان بمشاركة ستوريهات التهاني عبر حسابه بموقع انستجرام، ومنها طفلة صغيرة تغني للفنان محمد رمضان أغنية عيد الميلاد وتطفئ شمعة، وشاب يقدم تهنئة عيد الميلاد للفنان محمد رمضان باللغة الإشارة وغيرها.

وفي سياق متصل كشفت إدارة مهرجان موازين للموسيقي المقرر إقامته في الرباط بالمغرب خلال الفترة من 21 إلى 29 يونيو المقبل، حيث يقدم المهرجان العديد من نجوم الغناء المشاركين في دورة هذا العام ويقدم النجم محمد رمضان حفله الغنائى يوم السبت 29 يونيو، ويقدم الثنائى عدد من أغنياتهم المميزة المحببة لدى جمهورهم.

وتواصل إدارة مهرجان موازين الكشف عن العديد من نجوم الغناء المشاركين في دورتها هذا العام والتي تضم نخبة من المطربين سواء من الوطن العربي أو حول العالم أبرزهم الفنان محمد رمضان، النجمة العالمية نيكي ميناج، الفنانة عبير نعمة، سينترال سي، الفنانة اليمنية بلقيس، الفنان رامي عياش، الفنانة أنغام، الفنانة سميرة سعيد، كالفن هاريس، الفنانة كارول سماحة والفنانة نجوى كرم وآخرون.

مهرجان موازين هو مهرجان موسيقي عالمي سنوي تأسس سنة 2011، يتم تنظيمه في العاصمة المغربية الرباط تحت رعاية الملك محمد السادس، ويستقبل المهرجان سنويًا بمدينتي الرباط.



عيد ميلاد محمد رمضان



محمد رمضان



عيد ميلاد محمد رمضان



محمد رمضان



عيد ميلاد محمد رمضان



محمد رمضان



عيد ميلاد محمد رمضان



محمد رمضان



عيد ميلاد محمد رمضان



عيد ميلاد محمد رمضان



عيد ميلاد محمد رمضان