8 أفلام في موسم صيفي ساخن

ياسر رشاد - القاهرة - عودة للنجمين غادة عبدالرازق وأحمد آدم بعد غياب بـ«تانى تانى».. وشريف عرفة يلتقى محمد إمام لأول مرة فى «لعب عيال»

«ولاد رزق 3» يحجز لنفسه مكانة خاصة بسبب ضخامة الإنتاج.. وجرأة محمد أمين تتحدى «الأكشن» والكوميديا فى «أصل الحكاية»

طارق العريان: استعنا بكاميرات تصوير عالمية.. وأحمد الفيشاوى: نقدم قضية من بيئة شعبية فى «بنقدر ظروفك»

تنطلق اليوم عروض أفلام موسم الصيف السينمائى بفيلمى «بنقدر ظروفك» لأحمد الفيشاوى، و«تانى تانى» لغادة عبدالرازق، ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة عرض 6 أفلام أخرى حتى نهاية الموسم ليصل إجمالى الأفلام المعروضة لـ8 أفلام تتنافس داخل الموسم.

يشهد الموسم الصيفى العديد من المفاجآت أبرزها عودة عدد من النجوم بعد غياب عن السينما أبرزهم، أحمد أدم الذى يعود بعد غياب 3 سنوات وغادة عبدالرزاق التى تعود بعد غياب 6 سنوات، كذلك تسيطر الكوميديا على الموسم، حيث تدور أغلب أحداث الأعمال فى إطار كوميدى اجتماعى، إلا فيلمًا يغلب عليه طابع الأكشن، ويغرد المخرج محمد أمين منفرداً بفيلم أصل الحكاية الذى يقدم فيه قضية جريئة للغاية وهى «الغريزة».

غادة عبدالرازق

أول الأفلام التى حجزت لنفسها مكان فيلم «تانى تانى» الذى يشهد عودة غادة عبدالرازق إلى شاشة السينما، بعد غياب 6 سنوات منذ مشاركتها فى فيلم «حرب كرموز»، انطلق مساء أمس العرض التجارى فى مصر، ومن المقرر طرح الفيلم فى سينمات الدول العربية نهاية الشهر الجارى، وذلك بعد تأجيل عامين، إذ انتهى تصوير العمل عام 2022، تغير خلالها اسمه مرتين «البقاء للأصيع» و«جوازة بالعافية».

وتشارك غادة عبدالرازق كلا من أحمد آدم وبيومى فؤاد، فى الفيلم، وتدور بينهما العديد من الأحداث والمفارقات فى إطار كوميدى رومانسى.

ويضم الفيلم كلاً من ثراء جبيل، ومحمود حافظ، ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، ومن إخراج شريف إسماعيل، ومن المتوقع أن يعرض إهداء من صناع العمل إلى مؤلفه الراحل السيناريست الكوميدى محمد نبوى، الذى توفى فى نوفمبر 2021.

ويشكل الفيلم عودة التعاون بين غادة عبدالرازق وأحمد آدم بعد مرور 26 عاماً منذ عرض مشاركتهما فى مسرحية «حودة كرامة» عام 1998.

وتدور أحداث فيلم «تانى تاني» فى إطار كوميدى، حول «زيكو - أحمد آدم»، و«بيبو - بيومى فؤاد»، اللذين يتنافسان على كسب قلب صديقتهما «هدى - غادة عبدالرازق».

ثانى الافلام التى بدأ عرضها امس هو فيلم «بنقدر ظروفك»، والذى يتناول الحالات الاقتصادية والأزمات المترتبة عليها، ومدى تأثيرها على المجتمع، وكيفية تعاملهم معها وإيجاد حلول لها فى إطار كوميدى.

وتدور الأحداث حول حسن وملك اللذان يعيشان فى حارة تحت خط الفقر ويشترون المواد التموينية بأقل الكميات.

مشهد من فيلم “بنقدر ظروفك”

الفيلم بطولة النجوم أحمد الفيشاوى ونسرين طافش ومى سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدى وإبرام سمير، ومشرف عام على الفيلم محمد علاء، ومنتج فنى محمود سامى، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

الفيلم تدور احداثه فى اطار كوميدى اجتماعى، وقال الفيشاوى فى تصريحات خاصة ان العمل تأجل طرحه اكثر من مره، لكن شركة الإنتاج قررت طرحه فى موسم الصيف، لأن موضوعه يدور فى اطار كوميدى وينافس هذا الموسم.

وأضاف الفيشاوى أن أحداث الفيلم تكشف الواقع الاجتماعى لطبقة معينه من المجتمع، وما يتعرض له الشباب، وشخصية حسن المنوفى التى اقدمها ضمن الاحداث هى شخصية من واقع المجتمع كل تفاصيلها فى ملابسها واختيارتها.

وعن المنافسة فى موسم مليئ بالاعمال الهامه المليئة بالنجوم قال، المنافسة فى مصلحة المشاهد والسينما المصرية دائما يعرض فيها انواع مختلفة وكثيرة ضمن الاعمال الفنية.

وعبرت مى سليم عن سعادتها بعرض الفيلم وقالت أقدم شخصية «ملك»، فتاة جدعة وطيبة، وتحب أهلها، فهى نموذج لبنت البلد الأصيلة، التى تقع فى قصة حب مع المنوفى وهى علاقة حب تجمعهم منذ الصغر.

وعن عرض الفيلم فى موسم الصيف قالت إن تاجيل الفيلم جاء فى مصلحته لانه طرح فى توقيت جماهيرى واتمنى ان ينال اعجاب الجمهور فهو قصة بسيطة ولكن احداثها من واقع المجتمع.

ومن الافلام التى تنافس بقوة ومن المقرر عرضها قبل عيد الاضحى بايام هو فيلم «اللعب مع العيال»، والذى يشهد التعاون الاول بين المخرج شريف عرفه والفنان محمد امام، بعد سلسلة من الأفلام الناجحة التى جمعت بين المخرج شريف عرفة والفنان الكبير عادل إمام.

ويجسد الفنان محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التى تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التى تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك فى إطار كوميدى.

ويشارك فى بطولة فيلم اللعب مع العيال»، بجانب محمد عادل إمام كل من: باسم سمرة، مصطفى غريب، أسماء جلال، نجمة مسرح مصر ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.

ويقدم باسم سمرة شخصية كوميدية، حيث يجسد شخصية تاجر سلاح تحضره افيهات كوميدية طوال الاحداث وهو اللوك الذى نجح به فى مسلسل العتاولة، واكد باسم ان العمل مع المخرج شريف عرفه متعه خاصة، فهو مخرج مميز ويقدمه بشكل جديد، مشيرا إلى سعادته بالتعاون لاول مره مع محمد عادل امام ويتمنى ان ينال الفيلم اعجاب الجمهور، وان تظهر الكواليس الكوميديه فى الاحداث على الشاشة.

من الافلام التى حجزت لنفسها مكان فى المنافسة فيلم أصل الحكاية والذى يشهد عودة المخرج محمد امين للسينما، ومن المقرر طرحه غدا.

وكعادة امين فهو يناقش قضايا تثير الجدل، ويقدم خلالها رؤية محترمة فى التناول حيث حقق نجاحا كبيرا فى اغلب افلامه بسبب جرأة التناول والموضوع.

من فيلم أصل الحكاية

وعن أحداث الفيلم، فأوضح أمين: «حدوتة الفيلم بتتكلم حول ردود أفعال الناس تجاه الغريزة وكيف نستقبلها ونتصرف معها بشكل كوميدى لأن الفيلم اجتماعى كوميدى.

وتابع محمد أمين: الفيلم لا يحمل ما تعترض عليه الرقابة، ولكنه كوميديا من نوع مختلف اتمنى ان تنال اعجاب الجمهور.

وتجسد شيرى عادل خلال أحداث الفيلم شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارًا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

شيرى تقدم شخصية جديده عليها للمرة الاولى تظهر كشخصية بهذه الجرأة وقالت انها المره الاولى التى تتعاون مع المخرج محمد امين كسيناريو وحوار مؤكده على سعادتها باختيارها لتقديم هذه الشخصية التى تحمل الكثير من الجرأة.

الفيلم بطولة خالد الصاوى وبيومى فؤاد وشيرى عادل وهالة فاخر ومحمد ثروت ومحمد حافظ ويوسف عثمان وكريم عفيفى وعلاء مرسى، ومن إخراج وتأليف محمد أمين.

وعلقت الشركة المنتجة على الملصق: «السينما فيها حكايات كتير بس إحنا أصل الحكاية، البوستر الرسمى لفيلم أصل الحكاية بجميع دور العرض المصرية 24 مايو.

من الافلام التى تنافس بقوة فيلم « ولاد رزق 3، حيث تستعد شاشات العرض السينمائى بمصر والدول العربية لعرض الفيلم يوم 20 يونيو.

ويعتبر الفيلم من أكثر الأعمال السينمائية انتظاراً هذا العام، وذلك لعدة أسباب وتفاصيل مشوقة فى الفيلم، وعلى رأسها الإنتاج السينمائى الضخم فى الفيلم، حيث يعتبر الفيلم أضخم إنتاج سينمائى عربى هذا العام، واستغرق تصويره ما يقارب 7 أشهر ما بين الرياض والقاهرة، وصورت معظم أحداث الفيلم فى بوليفارد الرياض، واستعان صناع الفيلم بالعديد من النجوم والمفاجآت الكبرى فى الجزء الثالث من الفيلم.

من كواليس فيلم “ولاد رزق 3”

ويعمل المُخرج طارق العريان حاليًا على عمليات المونتاج النهائية الخاصة بالفيلم استعدادا لطرحه فى السينمات فى عيد الأضحى المُقبل فى مصر والسعودية وعدد كبير من الدول العربية، وقال المخرج طارق العريان أن الجهات المنتجة توفر تجهيزات ضخمة وعالمية فى تصوير فيلم «ولاد رزق 3»، وعلى رأسها استخدام أحدث تقنيات التصوير والكاميرات والتى لا تتواجد فى الشرق الأوسط سوى فى السعودية، بالإضافة إلى استقدام مصمم معارك أجنبى، وتوفير ميزانية ضخمة للفيلم.

ويضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، أسماء جلال، نسرين أمين، ريم مصطفى، إياد نصار، ماجد الكدوانى، وبمشاركة ضيف الشرف النجم كريم عبدالعزيز وعدد آخر من الفنانين.

ايضا فيلم «أهل الكهف»، ينضم لقائمة الأضخم إنتاجيا والأقوى بالسينما المصرية، ومن المقرر طرحه بشكل نهائى فى موسم أفلام صيف 2024.

فيلم «أهل الكهف»، بطولة: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحى عبدالوهاب، أحمد عيد، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبرى فواز، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمى، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد الرشيدى، وإخراج عمرو عرفة.

وقصة فيلم أهل الكهف تدور عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل فى ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم فى زمن غير الزمن الذى عاشوا فيه من قبل.