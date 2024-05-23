أحمد العوضي يكشف أسرار وكواليس تذاع لأول مرة مع عمرو الليثي في "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في حلقة خاصة يحل النجم أحمد العوضي ضيفاً على الإعلامي عمرو الليثي في حلقة فنية بمناسبة إعادة عرض مسلسل "حق عرب " على شاشة قناة الحياة

وتذاع الحلقة في العاشرة مساء السبت المقبل، ويكشف العوضي خلال الحلقة أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن حياته الخاصة وأسرته ووالديه، ويفتح صندوق خزائن أسراره

كما تتناول الحلقة الحديث عن مسيرته الفنية وبدايته ونقطة الإنطلاق في حياته وكواليس خاصة عن مسلسل "حق عرب " والذي حقق نجاحا كبيرا

وتتضمن الحلقة لقاءات مع كافة نجوم العمل في أمسية وسهرة فنية خاصة، ويكشف النجوم تفاصيل وكواليس العمل الفني "حق عرب" الذي نال نسبة مشاهدة عالية جدا خلال شهر رمضان

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء السبت المقبل، على قناة الحياة