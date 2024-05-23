أميرة هاني: سائق شركة توصيل خاصة تطاول عليّ بألفاظ مسيئة وقام بتوبيخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشفت الفنانة أميرة هاني، عن تعرضها للتطاول بألفاظ مسيئة من قبل سائق بأحد شركات التوصيل الخاصة، وأوضحت أنها ليست من الشخصيات التي تثير الجدل في حياتها ولكن ما حدث معها جعلها تخرج للعلن وتكتب ذلك.

وتابعت أميرة هاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، :"عندنا في البيت ست بتساعدنا وكل أسبوع بطلب لها سواق من شركة خاصة علشان يوصلها لمنطقة معينة تقدر تركب منه.. وامبارح تفاجئت أن في شركة بتكنسل الرحلات وبعدين لقيت السواق عمل غرامة عليا وقولت تمام مفيش مشكلة.. طلبت بعدها رحلة تانية لقيت الشركة بتفرض عليا السواق كتبتله العنوان لقيته مردش لأن المشوار مش بياخد 10 دقائق وببعتله برضه مش بيرد بعدها قولتله الغي الرحلة".

وأشارت أميرة إلى أن السائق قام بتوبيخها وتطاول عليها بألفاظ قاسية ولكنها ألغت الرحلة على الفور لأنها لم تسيء إليه في شيء.

وأضافت أنها قامت بحذف التطبيق من هاتفها الشخصي على الفور بسبب ما فعله السائق معها فضلاً عن أسلوبه غير الأخلاقي، وذلك على حسب وصفها.

وأوضحت أميرة هاني، أنها تقدمت بشكوى للشركة بعد حدوث الواقعة مساء أمس الثلاثاء، وقام أحد الموظفين بالمتابعة معها صباح اليوم الأربعاء، وطلب منها إخباره بما حدث من السائق، قائلة: "كلمني النهاردة الصبح، واحد من الشركة وقالي قوليلنا إيه اللي حصل بالظبط، فبعتله اسكرين شوت لأني مش محتاجة أحكي اللي حصل مردوش بقى".

وطالبت أميرة هاني في نهاية المداخلة التليفونية، من الشركة أن تجري اختبار مخدرات للسائقين المنضمين لها، واختبار أخلاقهم أيضًا.