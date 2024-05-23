خاص| هل تمنع أصالة من تقديم حفلها في لبنان؟ نقيب الموسيقيين اللبناني يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تواجه المطربة أصالة، تهديدات من الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية التي تطالب بمحاكمتها، مع اقتراب موعد حفل المطربة في بيروت.

الفنان فريد بوسعيد، رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على التهديدات، ورد على سؤال عن وجود ما يمنع تقديم المطربة أصالة الحفل، المقرر إقامته مساء السبت 10 أغسطس في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الفنان فريد بوسعيد،: "طالما ان المطربة أصالة ملتزمة بسداد الرسوم الخاصة بالحفل للنقابة، ولا يوجد أي شيء مخالف قانونيا، لا يوجد إطلاقا ما يمنعها من إحياءه".

الإعلامية نضال الأحمدية، عبر صفحة مجلة الجرس، التي ترأس تحريرها نشرت في موقع "إكس"، وكتبت: "حين تصل أصالة نصري إلى مطار بيروت سيلقى القبض عليها للتحقيق والتوقيف، هذا وعد".

وأضافت: "ثم سأطالب بمحاكمتها لأنها أهانت الأمن اللبناني واتهمته بأنه زج المخدرات في حقيبتها، بعد الآن لن نسكت ولن نسمح لجراحنا أن تتقيح، كنت تناسيت وسامحت لكن طالما تحقروني بواسطتها وطالما أنها تلتزم الصمت فوجب محاكمتها".

و يأتي الحفل المقرر أن تقدمه أصالة، بعد 7 سنوات، من أزمة احتجازها في يونيو 2017، خلال تواجدها في مطار بيروت بدعوى العثور بحوزتها على كمية من الكوكايين ، قبل أن يتم السماح لها بالسفر إلى تركيا، فجر اليوم التالي