شكرا لقرائتكم خبر عن آخر صور لـ شاروخان قبل دخوله المستشفى لإصابته بضربة شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل نجم بوليوود شاروخان إلى المستشفى في أحمد آباد بعد تعرضه لضربة شمس، وكان الممثل شاروخان في أحمد آباد لمشاهدة مباراة الدوري الهندي الممتاز (IPL) بين فريقه كولكاتا نايت رايدرز وسنريسرز حيدر أباد.

وذكرت وكالة أنباء IANS نقلاً عن مصادر أن "الممثل كان يعاني من الجفاف لتعرضه لضربة شمس لارتفاع درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية في أحمد آباد وهو تحت الملاحظة الطبية رغم أن حالته الصحية مستقرة وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المستشفى".



شاروخان



شاروخان

من آخر أعمال شاروخان فيلم "Dunki" والفيلم أول تعاون للنجم شاروخان مع المخرج راجكومار هيراني، صاحب أفلام "دكتور مونا باي، الأغبياء الثلاثة، بي كي، سانجو"، كما يعد اللقاء الأول أيضا له مع النجمة المتميزة "تابسي بانو" ويشاركهم البطولة نجم الكوميديا "بومان إيراني" والنجم الشاب فيكي كوشال.



فيلم Dunki بطولة شاروخان، تابسي بانو، ضياء ميرزا، وبومان إيراني، سيناريو راجكومار هيراني، بالتعاون مع أبهيجات جوشي وكانيكا ديلون، وإخراج راجكومار هيراني.

وتدور أحداث فيلم DUNKI في إطار درامي كوميدي حول أربعة أصدقاء وسعيهم للوصول إلى الشواطئ الأجنبية، ويرسم الفيلم رحلتهم الشاقة التي غيرت حياتهم لتحقيق أحلامهم.