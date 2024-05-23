شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب اللبناني ريان يعلن إصابته بسرطان الكلى وسيرين عبد النور تدعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب اللبناني ريان إصابته بسرطان الكلى، وإجرائه عملية جراحية لاستئصاله، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام" من داخل المستشفى.

وقال ريان خلال الفيديو: "كنت بعمل فحوصات في المستشفى، وحابب إعلان إن معي سرطان الكلى، وعملت عملية استئصال كلى وبتمنى من الكل دعوتهم لى ".

وبعد فيديو ريان الذي نشره أثناء إجرائه الفحوصات وقبل إجراء العملية في أحد مستشفيات بيروت، تعاطف معه عدد كبير من الجمهور الذي حرصوا على دعمه والدعاء له، وكذلك الفنانة سيرين عبد النور، التي كتبت على خبر إصابته بالسرطان: "سلامة قلبك يا ريان تقوم بالسلامة بإذن الله".



سيرين عبد النور