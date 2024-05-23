شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم بنقدر ظروفك يحقق إيرادات ضعيفة في أول أيامه بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم بنقدر ظروفك للنجم أحمد الفيشاوي إيرادات ضعيفة في أول أيامه بالسينما، إذ اكتفى بتحقيق 60 ألفا و939 جنيها.

وتدور قصة الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشترى بناتها كريمات التجميل بمعلقة الآيس كريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.