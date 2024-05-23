شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان هوليوود للفيلم العربي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور هانى أبو الحسن سلام، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لشئون التعاون الدولي، عن زيارة مايكل باخوم رئيس مهرجان هوليوود للفيلم العربي لمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك من خلال حسابه بموقع "فيسبوك".

حيث نشر هانى أبو الحسن سلام صور من زيارة مايكل باخوم لمدينة الإنتاج الإعلامي، معلقا عليها: "مايكل باخوم رئيس مهرجان هوليوود للفيلم العربي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي ويشيد بالإمكانيات المتعددة والتطور السريع ويبحث تعزيز التعاون مع المدينة بعد المشاركة بنجاح في الدورة الثالثة من المهرجان أبريل الماضي".



زيارة مايكل باخوم رئيس مهرجان هوليوود للفيلم العربي لمدينة الإنتاج الإعلامي



مايكل باخوم رئيس مهرجان هوليوود للفيلم العربي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي