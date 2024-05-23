شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف من حياة كيت بلانشيت لدعم غزة.. قبل ارتداء فستانها بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة كيت بلانشيت الأنظار خلال الدورة الأخيرة من مهرجان كان، أثناء حضورها على الريد كاربت وذلك عقب حيلة ذكية لجأت إليها في تصميم فستانها، من أجل بعث رسالة مفادها التضامن مع شعب فلسطين.

وذلك بعدما دعمت كيت بلانشيت غزة بطريقة مبتكرة، بواسطة ارتداء فستان أسود من الأمام وأبيض من الخلف وكأنه فستان عادى لا يحمل أى رمزية لتتمكن من الدخول على السجادة الحمراء لمهرجان كان بكل أريحية خاصة أن من شروط المهرجان عدم بعث أي رسالة سياسية، إلا أنها بمجرد سحبها لذيل الفستان، ظهرت بطانة خضراء اللون، لترسم بها علم فلسطين المكون من الأبيض والأسود والأخضر وبالطبع الأحمر، الذي هو السجادة الحمراء المفروشة على أرضية مدخل المهرجان.



كيت بلانشيت



وربما لا يعلم كثيرون من محبى كيت بلانشيت أن النجمة الاسترالية سبق لها دعم العديد من القضايا بخلاف القضية الفلسطينية مثلما يظهر في السطور التالية.

كيت بلانشيت هي سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة منذ عام 2016، وطالما كانت صريحة بشأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ففي أكتوبر الماضي، انضمت إلى مجموعة تضم أكثر من 60 ممثلا في هوليوود، وقعوا معاً على رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحثه على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة.



كيت بلانشيت فى صورة أخرى

وكان مكتوب في الرسالة كلمات مثل «نطلب منك، كرئيس للولايات المتحدة، أن تدعو إلى وقف فوري للتصعيد ووقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل قبل فقدان حياة أخرى».

كيت بلانشيت لم تكتفى بذلك وإنما خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي دعت إلى «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، وقالت وقتها : "أنا لست سورية، أنا لست الأوكرانية، أنا لست يمنية، أنا لست أفغانية أنا لست من جنوب السودان، أنا لست من إسرائيل أو فلسطين، أنا لست سياسية، أنا لست حتى الناقد، لكنني شاهد وبعد أن شهدت التكلفة الإنسانية للحرب والعنف والاضطهاد أثناء زيارتي للاجئين من جميع أنحاء العالم، لا أستطيع أن أتجاهل ذلك".

كيت بلانشيت تسلط الضوء على ما يحدث في غزة من جديد



كيت بلانشيت وخلال نفس الجلسة الذى ذكرناها مسبقاً أثنت على الاتحاد الأوروبي لمنحه اللجوء والحماية للاجئين بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، كما دعت إلى التعاطف مع المتضررين من الحرب في غزة قائلة : " لا ينبغي أن يقتصر هذا التضامن على مجموعة واحدة، بل يجب أن يكون متاحًا للجميع".



كيت بلانشيت



كيت بلانشيت في مهرجان كان السينمائي



كيت بلانشيت



كيت بلانشيت في مهرجان كان السينمائي



كيت بلانشيت



كيت بلانشيت في مهرجان كان السينمائي



كيت بلانشيت



كيت بلانشيت في مهرجان كان السينمائي