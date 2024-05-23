شكرا لقرائتكم خبر عن صور من حفل عمر خيرت فى المتحف القومي للحضارة بختام ملتقى «التمكين بالفن» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط مساء أمس حفلاً موسيقياً للموسيقار عمر خيرت، وذلك ضمن فعاليات ختام الملتقى الدولي «التمكين بالفن» في نسخته الثانية، والتي بدأت 19 مايو واستمرت حتى أمس الـ 22 مايو.



وقد سلط الملتقى الضوء على الأعمال الفنية للمرأة، بمشاركة 140 فنانة من 40 دولة حول العالم، عبر العديد من الندوات، والمحاضرات حول الفن الحديث وتطويره، إلى جانب ورش فنية قام بتقديمها عدد من الفنانات العالميات استهدفت دمج الفئات المختلفة من ذوي الهمم في صناعة وتذوق الفن.

أيضاً شهد ختام الملتقي حضوراً كبيراً، أبرزهم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير “كيم يونجهيون” سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ومجموعة من أشهر الفنانين المصريين والعرب والأجانب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ومحبي الفن، والموسيقى.

هذا وقد شهد الختام حفلاً مميزاً من جانب الموسيقار عمر خيرت بصحبة فرقته الموسيقية، التي قدمت مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية، منها فيها حاجة حلوة، ومسلسل مسألة مبدأ وفيلم خلي بالك من عقلك وسط تفاعل الحضور بصورة كبيرة.



صورة من الحفل وحضور وزيرة التضامن الاجتماعى



صور من حفل عمر خيرت



صور من الحفل