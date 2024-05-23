نادية الجندي.. شباب دائم وحيوية ورشاقة فى عمر الـ 76

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الفنانة القديرة نادية الجندي، التريند وذلك بعد ظهورها بإطلالة شبابية أنيقة خطفت الأنظار بشكل كبير.

نادية الجندي

حيث ظهرت نادية الجندي برشاقة كبيرة وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورًا لها برفقة مجموعة من أصدقائها.

نادية الجندي

وحرصت نادية الجندي على ارتداء توب باللون البيج كشف بطنها مع بنطلون و كارديجان بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

نادية الجندي

وارتدت نادية الجندي حذاء كاجوال مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأخضر، تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

نادية الجندي

كما اعتمدت نادية الجندي على خصلات شعرها الاشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

وكانت شاركت الفنانة نادية الجندي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها داخل نادي الجزيرة.

نادية الجندي

ونشرت نادية الجندي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح النشاط والرياضة من نادي الجزيرة".

وكانت نعت الفنانة نادية الجندي والدة الفنان كريم عبدالعزيز خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة على «إنستجرام».

نادية الجندي

وكتبت الفنانة نادية الجندي قائلة: «خالص التعازي، للفنان الكبير والصديق كريم عبدالعزيز، في وفاة والدته السيدة سهير عبدالعزيز، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ويصبرك يا حبيي على فراقها.. البقاء لله».

ورحلت والدة الفنان كريم عبد العزيز عن عالمنا، وشُيّع جثمانها من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، بحضور عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد السقا ومصطفى شعبان وأحمد عز ويسرا، وغيرهم.

نادية الجندي

وكانت شاركت الفنانة نادية الجندي في احتفالات ذكرى تحرير سيناء، المقامة حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة.

ونشرت نادية الجندي، فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "حضوري احتفالات ذكرى تحرير سيناء العظيمة بالعاصمة الإدارية".

نادية الجندي

سكر زيادة

يذكر أن، آخر أعمال نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة" الذي عُرض في رمضان 2020 بطولة الفنانة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.

نادية الجندي

الرغبة

وكان آخر أعمال نادية الجندي في السينما فيلم "الرغبة" 2002، بطولة إلهام شاهين، ياسر جلال، صلاح عبدالله، صفوة، إخراج علي بدرخان.