الحسد يصيب مي سليم بعد احتفالها بالعرض الخاص لفيلم "بنقدر ظروفك"

ياسر رشاد - القاهرة - أصيبت النجمة مي سليم بالحسد، وذلك بعد احتفالها بالعرض الخاص لفيلمها الجديد “بنقدر ظروفك” الذي طرح فى السينمات أمس.

وتصدرت مي سليم التريند، وذلك بعد تعرضها لحادث سير مروع نجت من الموت بأعجوبة.

مي سليم

وتعرضت مي سليم لحادث سير آخر في مايو الماضي على الطريق الدائري.

وكشفت ميس حمدان عن تعرض شقيقتها مي سليم لحادث سير، ونجاتها منه بأعجوبة، مطمئنة الجمهور على صحتها من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مي سليم

ونشرت ميس حمدان صورة لسيارة مي وهي محطمة، معلقة عليها: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجى مي من حادثة جامدة بسبب سواق مهمل، ضربهم وجري، هي بخير ودا أهم حاجة، بس بعض سواقين التريلات والمكروباصات بيبقوا نازلين ينتحروا، ومبيهمش أرواح الغير، حسبي الله ونعم الوكيل ".

ويعرض للنجمة مي سليم حاليَا فى السينمات فيلم “بنقدر ظروفك” الذي طرح فى السينمات أمس.

مي سليم

معلومات عن مي سليم بعد تصدرها التريند

ولدت في ابو ظبي في الإمارات العربية المتحدة من أب فلسطيني وأم لبنانية، وهي شقيقة الفنانة ميس حمدان ودانا حمدان، درست إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية.

وفي نوفمبر 2010 عُقد قرانها على رجل الأعمال المصري «علي الرفاعي» وفي أكتوبر 2011 أنجبت طفلتها الأولى «لي لي» انفصلت عن زواجها بعام 2012.

مي سليم

وفي عام 2018 تزوجت من الممثل «وليد فواز»، لكن تلك الزيجة لم تستمر سوى شهر واحد فقط.

عملت كموديل في الكليبات الغنائية في بداياتها الفنية، مثل كليب «عيني» لهشام عباس وحميد الشاعري، وقدمت منذ بداية مشوارها الفني ثلاث ألبومات منها: «قلبي بيحلم» وهو أول ألبوم غنائي تقدمه ثم ألبوم «إحلوت الأيام»، ثم ألبوم «لينا كلام بعدين» وقدمت كليب «طال» من إخراج رامي محمد، وقدمت كذلك أغنية «أكيد في مصر» وأغنية «هو ده» التي تم تصويرها أيضا في لبنان.

بالإضافة إلي أغنية «أحسن ناس» مع المغني محمود العسيلي ثم أغنية «سيبه» ثم أغنية «مين الي قلك عني» وأيضاً أغنية «سكتالو»، اتجهت بالفترة الأخيرة إلى مجال التمثيل في السينما والتلفزيون في مصر وعملت بأدوار عدة، كما شاركت شقيقاتها ميس ودانا تقديم برنامج التوك شو «حساء الأخوات» على شبكة أو إس إن عام 2012.

مي سليم

نجحت أغنية يا تري ليه للفنان أحمد الفيشاوي من فيلمه “بنقدر ظروفك”، فى تحقيق 400 ألف مشاهدة، وذلك تزامناً مع انطلاق عرض الفيلم بدور العرض السينمائي.

وكان احتفل أبطال فيلم بنقدر ظروفك بالعرض الخاص للعمل أمس داخل إحدى سينمات أكتوبر، ومن أبرز الحضور الفنان أحمد الفيشاوي ومى سليم، كما حرص على الحضور الفنانين محمد محمود، إبرام سمير، يوسف وائل نور، يوسف الأسدي، والمخرج أيمن مكرم والمؤلف سمير النيل، والفنانة أميرة العايدي لدعم ابنها.

وتصدر النجم أحمد الفيشاوي التريند على جوجل، وذلك بعد طرح فيلمه الجديد “بنقدر ظروفك” فى السينمات.

وانطلق عرض فيلم "بنقدر ظروفك"، بطولة النجم أحمد الفيشاوي والفنانة نسرين طافش في السينمات أمس٢٢ مايو الجاري.

وكانت سيطرت الكوميديا على مشاهد البرومو بشكل كبير ونال اعجاب الجمهور بعد عرضه.

وروجت الفنانة مي سليم لأحداث الفيلم الذى تشارك في بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي والمقرر طرحه في دور العرض يوم 22 مايو الجاري، حيث نشرت مي البوستر الدعائى الخاص بها من الفيلم.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر النهائي للعمل المقرر عرضه بالسينمات قريبا.

وظهر على البوستر أبطال الفيلم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

مي سليم

أبطال الفيلم

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.

وكان شارك النجم أحمد الفيشاوي مؤخرًا فى فيلم "السيستم" بطولة طارق لطفي، وقرر صناعه اهداء العمل للزعيم عادل إمام وأسرة فيلم "البحث عن فضيحة"، حيث وهبوا هذا الإهداء قبل بداية عرض الفيلم.

وتشارك الفنانة نسرين طافش في فيلم "السيستم" مع الفنان أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، وبسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر.

مي سليم

شخصية نسرين طافش فى السيستم

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت، حيث تجسد نسرين طافش سيدة جميلة ومغرورة وقعت في أكثر من تجربة فاشلة مع الرجال، ما يصيبها بعقدة من الرجال ويجعلها تعانى في سياق الأحداث، وتتعرض للمشاكل الكثيرة التي تؤثر على حياتها الاجتماعية وعلاقتها بالمجتع الذى حولها.

أبطال السيستم

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.