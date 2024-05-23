علي الحجار وهشام عباس.. نجوم ليلة تكريم عمار الشريعي بالمسرح القومي

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، حفل موسيقي غنائي لتكريم اسم الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي؛ بحضور رموز ونجوم الموسيقى المصرية، ويقام الحفل يوم الأربعاء المقبل ٢٩ مايو في الثامنة مساء، بالمسرح القومي.



يتضمن برنامج الحفل الذي يحييه فرقة أعز الناس بقيادة المايسترو د. ماجد سرور، بمشاركة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، روائع ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي، بمشاركة الفنان الكبير علي الحجار، المطرب الكبير هشام عباس، النجمة هدى عمار، الفنانة إيمان عبد الغني، الفنان أحمد محسن، والفنانة هند عمر، وعازفة الفلوت بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ الفنانة رانيا عمر.



ويختتم الحفل بإهداء أسرة الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل عمار الشريعي.

أقامت دار الأوبرا المصرية، ليلة تكريمية مميزة للراحل عمار الشريعي، مساء الاثنين الماضي، شهد حفل تكريم عمار الشريعي في الأوبرا أجواء موسيقية ممتعة وذهبية تليق باسمه وتاريخه مع المطربين محمد الحلو وعلي الحجار ومجموعة مميزة من أصوات الأوبرا الطربية.

وأضيف إلى الحفل بجانب المتعة السمعية من نجومه، التعايش البصري للأغاني حيث كان لكل أغنية صورة خاصة بها على المسرح لخلق حالة من الانسجام بين الحواس لتحقيق حالة الاستمتاع الكاملة بالحفل.

ورفع الحفل شعار كامل العدد، وتمييز بالتفاعل مع الوصلة الغنائية التي استمرت لأكثر من ساعتين، وتضمنت 24 أغنية من روائع الشريعي، والأوركسترا الموسيقية الكبرى التي ضمت 100 عازف لقيادة المايسترو تامر غنيم، ومع نخبة من مطربي الأوبرا وهم " نهى حافظ، محمد حسن، أنغام مصطفى، رحاب عمر، أميرة أحمد، حنان عصا، و صوليست مميز مع عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز وكورال أطفال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا.

بدأ عمار الشريعي حياته الموسيقية عام 1970 م عقب تخرجه في الجامعة مباشرةً كعازف لآلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية التي كانت منتشرة في مصر آنذاك، ثم تحول إلى عازف للأورج حيث بزغ نجمه فيها كأحد أبرع عازفي جيله، واعتبر نموذجاً جديداً في تحدي الإعاقة نظراً لصعوبة وتعقيد هذه الآلة واعتمادها بدرجة كبيرة على الإبصار.

تمكن بمجهوده الذاتي من إتقان العزف على العديد من الآلات الموسيقية الصعبة منها البيانو والأكورديون والعود والأورج، ودرس أيضًا التأليف الموسيقي عن طريق مدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة، والأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى.

اشتهر بوضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات والتي نال معظمها شهرة ذائعة، وحصل العديد منها على جوائز على الصعيدين العربي والعالمي.

كوّن فرقة الأصدقاء عام 1980 والتي كانت تضم كلا من منى عبد الغني، علاء عبد الخالق، حنان"، وكانت من أشهر الفرق حينذاك حيث كانت تقدم أغنيات شبابية بأسلوب مزج بين الشرقي والغربي، وحققت رواجا جماهيريًا كبيرًا، وولدت بعدها عدد من الفرق المصرية اقتداءً بنجاحها وحبًا لحالتها الاستثنائية.

ومن أبرز الأعمال الموسيقية السينمائية التي قدمها الشريعي “الشك يا حبيبي والبريء، البداية، حب في الزنزانة، أرجوك اعطني هذا الدواء، أيام في الحلال، أيام في الحلال، وغيرها".

بجنب أشهر اللوحات الموسيقية الدرامية، ومنها “دموع في عيون وقحة، الأيام، باب عبده، أرابيسك، العائلة، أم كلثوم، حديث الصباح والمساء، بنات أفكاري، البر الغربي، حدائق الشيطان، العندليب، أحلام عادية، محمود المصري، بنت من شبرا، ريا وسكينة”.

رحل عمار الشريعي في ديسمبر 2012 عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد معاناته من مشاكل في الرئة والقلب ومكوثه داخل العناية المركزة حتى وفاته.