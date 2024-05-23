ماريتا الحلاني تغني باللهجة المصرية مع "أدونيس" في كليب "حفضل أغني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت الفرقة اللبنانية أدونيس أغنية "حفضل أغني"، بالتعاون مع النجمة اللبنانية ماريتا الحلاني.

وتم تصوير العمل في العاصمة الفرنسية "باريس"، بين الشوارع ومحطات المترو، والفيديو من توقيع المخرج إيلي سلامة، وتلعب خلاله ماريتا دور جاسوسة غامضة تلاحق أعضاء الفرقة.

أغنية "حفضل أغني" من كلمات وألحان أنطوني أدونيس، المغني الرئيسي للفرقة، ومن توزيع عمر شومالي، وتمزج بين اللهجة المصرية واللبنانية في أول عمل مشترك يجمع بين أدونيس وماريتا الحلاني.

وقال أعضاء الفرقة في بيان صحفي: "لطالما جذبَتنا هوية ماريتا الفنية، فهي تمتلك كاريزما غنائية خاصة بها، وحضور فيه الكثير من الهدوء والثقة، وكان التعاون معها على هذا العمل فرصة جميلة لتوسيع آفاقنا الموسيقية".

وقالت ماريتا الحلاني: "أنا من معجبي فرقة أدونيس، وفرحت كثيراً بهذا التعاون الذي يمزج بين لونين موسيقيين مختلفين، وأعتقد أن الرؤية الفنية التي انطلق منها هذا العمل تُرجمت بنجاح في الأغنية كما في الفيديو كليب".

يتزامن إطلاق دويتو "حفضل أغنّي" مع جولة حفلات أوروبية لفرقة أدونيس، كما تأتي الأغنية في مستهل رحلة ألبوم الفرقة الجديد، والمقرر ظهوره للنور خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي الألبوم بعد قرابة عام ونصف من صدور ألبوم أدونيس السادس "حديث الليل"، والذي ضم في جعبته تسع أغاني، من بينها "استثنائي" و"بس بحال".