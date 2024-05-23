بـ "الكوفية الفلسطينية".. المغني الأمريكي ماكليمور ينهي جولته الغنائية في أستراليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلن مغني الهيب هوب الأمريكي ماكليمور، عن انتهاء جولته الغنائية في أستراليا التي استمرت لمدة يومين وبالتحديد في مدينة "بيرث" وسط حضور جماهيري ضخم.

ونشر "ماكليمور" صورا من جولته الغنائية هناك وظهر خلالها بـ "الكوفية الفلسطينية" إلى جانب التقاط عدد من الصور التذكارية مع جمهوره ومحبيه الذين ظهروا وهم يحملون العلم الفلسطيني، وعلق: "لقد انتهينا من جولتنا في أستراليا بليلتين في برث، ومن الصعب أن نقول وداعًا، لا أعتقد أن أي شخص في فريقنا كان مستعدًا للمغادرة، بما في ذلك أنا، أحبك كثيرًا يا أستراليا، وبالفعل نخطط لجولتنا المقبلة".

وكشف "ماكليمور" عن أغنيته الجديدة بعنوان "Hind’s Hall" التي هاجم خلالها السياسات الأمريكية في التعامل مع التظاهرات الطلابية في الجامعات وقمعهم بسبب مطالبتهم بوقف المجازر ضد شعب غزة من قبل الكيان الصهيوني، كما أكد "ماكليمور" أن أرباح الأغنية تعود لوكالة أونروا".

وشارك "ماكليمور" في شهر نوفمبر الماضي بأحد التجمعات المؤيدة للقضية الفلسطينية في العاصمة واشنطن وقال: "طلبوا مني التزام الصمت، طلبوا مني إجراء بحثي، لأن الأمر معقد جدًا بحيث لا أستطيع أن أقول شيئًا أليس كذلك؟، أن ألتزم الصمت في هذه اللحظة، في الأسابيع الماضية قمت ببعض الأبحاث، لا أعرف ما يكفي لكني أعرف بأن هذه إبادة جماعية، نحن صامتون نحن متواطئون وطبعًا نحن بحاجة إلى أن نكون صوت من لا صوت لهم، وهذا النظام العنصري الذي نراه أمامنا مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وها نحن هنا، حرة حرة فلسطين حرة".

ماكليمور هو مغني راب وهيب هوب أمريكي من أصول إيرلندية ولد في 19 يونيو 1983 بمدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية، بدأ مشواره الغنائي عام 2000 وصدر له العديد من الأغاني على طريقة الكليبات وحققت له شهرة واسعة حول العالم كان أشهرها أغنية "Thrift Shop" و"Can't Hold Us".

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