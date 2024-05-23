أبرزهم نانسي عجرم ومايا دياب.. نجوم الفن يشاركون في جنازة مصفف الشعر طوني صوايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص نجوم الفن اللبناني والعربي على حضور جنازة مصفف الشعر الشهير طوني صوايا، الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء الماضي، بشكل مفاجئ.

وكان من أبرز الحاضرين في الجنازة، الفنانة نانسي عجرم، نجوى كرم، مايا دياب، سعيد الماروق، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، وغيرهم من نجوم الفن.

ونشر برنامج "Et بالعربي"، مقاطع فيديو لـ مشاركة نانسي عجرم ومايا دياب ونجوى كرم، في جنازة طوني صوايا، عبر موقع "انستجرام".

يذكر أن تعاون مصفف الشعر اللبناني طوني صوايا، مع عدد كبير من نجوم العرب من بينهم نانسي عجرم، وأحلام، ونجوى كرم، وأصالة".

اقرأ أيضا..

مسلسل إسرائيلي يثير الجدل والتساؤلات حول مقتل الرئيس الإيراني

أسماء جلال تنشر صورتين من احتفالية عيد ميلادها.. وسوسن بدر تعلق