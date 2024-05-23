صبا مبارك تبهر جمهورها بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في "كان" السينمائي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها أحدث ظهور لها على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 77 المقام في فرنسا.

ونشرت "صبا" صورًا عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستانًا أخضر اللون للمصمم اللبناني جورج حبيق.

احلي واحدة في الكون

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "فتاة رائعة"، "رائع ومذهل"، "جمالك ولا غلطة"، "جمالك رائع"، "خالية من العيوب".

وانطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي في 14 مايو الماضي ، والذي يستمع حتى الجمعة 25 مايو.

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